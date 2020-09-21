Попова раскрыла, введут ли новый карантин по коронавирусу

Ситуация с COVID-19 в России под контролем, заявила Анна Попова
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В России пока не планируется вводить новых ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. Каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — цитирует Попову RT.
Ведомство заранее предупреждало, что в середине сентября количество заболевших COVID-19 будет расти, напомнила Попова. По ее словам, все регистрирующиеся сейчас случаи эпидемиологически понятны.
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