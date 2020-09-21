Попова раскрыла, введут ли новый карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Cовещание
Ситуация с COVID-19 в России под контролем, заявила Анна Попова Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России пока не планируется вводить новых ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. Каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — цитирует Попову RT.

Ведомство заранее предупреждало, что в середине сентября количество заболевших COVID-19 будет расти, напомнила Попова. По ее словам, все регистрирующиеся сейчас случаи эпидемиологически понятны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...