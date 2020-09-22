Россияне до 25 лет влезли в долги из-за коронавируса

Молодежь стала чаще брать кредиты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В пандемию коронавируса в России резко выросло число заемщиков до 25 лет. Активнее всего молодежь прибегает к микрозаймам. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В августе 2020 года доля заемщиков моложе 25 лет в общей структуре составила 11,8%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 п.п», — передают данные НБКИ «Известия».

При этом наибольший рост был отмечен в сегменте микрофинансовых организаций. Доля таких заемщиков в августе 2020-го достигла 14,8%, увеличившись за год на 3,4 п. п. Причем резкие перемены начались в апреле, когда этот показатель увеличился сразу на 0,6 п. п., до 14,5%. Также увеличилась доля молодых россиян, пользующихся кредитной линией по картам.

Представитель РФ по вопросам финансовой доступности и финансовой грамотности в G20 и наблюдательном совете ОЭСР Анна Зеленцова считает причиной роста кредитной активности молодежи снижение доходов. Она отметила, что сложнее всех в условиях пандемии пришлось студентам. «Студенты вузов в России часто живут с родителями и, даже если уехали в другие города, в большей части финансово зависят от родственников. Поэтому снижение доходов родителей, несомненно, отражается и на финансовых возможностях их взрослых детей», — подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что доля россиян-пользователей кредитных карт достигла исторического максимума. По итогам июля уровень утилизации лимита в течение первого месяца после получения кредитки вырос на 14% и составил 68%.