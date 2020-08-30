Россияне побили рекорд по использованию кредиток

Доля россиян-пользователей кредитных карт достигла исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Бюро кредитных историй (БКИ).
«Пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их „на всякий случай“. Но далеко не все, кто активно использует кредитные лимиты, смогут воспользоваться средствами бесплатно», — передает «Коммерсант» слова экспертов.
По итогам июля уровень утилизации лимита в течение первого месяца после получения кредитки вырос на 14% и составил 68%. В БКИ подчеркнули, что это рекордная величина. Рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 до более 100 тысяч рублей. По мнению главного аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, высока вероятность, что значительная доля россиян, совершивших покупки по кредиткам, не сможет закрыть долг в льготный период, это приведет к дальнейшему росту уровня долговой нагрузки и неплатежей.
Ранее сообщалось, что банки сделали ставки на кредитные карты как на один из самых доходных сегментов: они ослабляют требования к заемщикам. При этом средняя ставка по кредиткам сохраняется на уровне 25%, что гораздо выше потребительского кредита наличными.
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