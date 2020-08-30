30 августа 2020

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , банк, кредит, банковская карта, visa, тюрьма, наказание, преступление, финансы, экономическое преступление, деньги, доход, кредитная карта, руки в наручниках, наручники
Кредитки приведут к росту уровня долговой нагрузки среди россиян Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Доля россиян-пользователей кредитных карт достигла исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Бюро кредитных историй (БКИ).

«Пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их „на всякий случай“. Но далеко не все, кто активно использует кредитные лимиты, смогут воспользоваться средствами бесплатно», — передает «Коммерсант» слова экспертов.

По итогам июля уровень утилизации лимита в течение первого месяца после получения кредитки вырос на 14% и составил 68%. В БКИ подчеркнули, что это рекордная величина. Рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 до более 100 тысяч рублей. По мнению главного аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, высока вероятность, что значительная доля россиян, совершивших покупки по кредиткам, не сможет закрыть долг в льготный период, это приведет к дальнейшему росту уровня долговой нагрузки и неплатежей.

Ранее сообщалось, что банки сделали ставки на кредитные карты как на один из самых доходных сегментов: они ослабляют требования к заемщикам. При этом средняя ставка по кредиткам сохраняется на уровне 25%, что гораздо выше потребительского кредита наличными.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...