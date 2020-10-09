Губернаторы не защитили свои премии, которые платит правительство

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Координационный совет по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области. Челябинск, чиновники, пиджаки, спины чиновников
Главы регионов останутся без выплат в 50 млрд за эффективную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российским губернаторам не сохранят программу премирования за хорошую работу. Об этом говорится в утвержденной версии общенационального плана восстановления экономики.

В первой редакции нацплана в разделе о поддержке регионов значился пункт «Сохранение механизма поощрения субъектов РФ по итогам оценки эффективности деятельности органов государственной власти». Регионам должны были выделять по 50 млрд в течение 2021—2022 годов. Но в итоговой версии этот пункт исчез.

Ранее с похожей инициативой выступал Минфин РФ. По оценкам ведомства, которые оно давало во время формирования бюджета на следующий год, отказ от премий главам регионов помог бы сэкономить за 2021—2023 годы 150 млрд рублей. Выплаты регионам были инициированы администрацией президента РФ и зарекомендовали себя как стимул для губернаторов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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