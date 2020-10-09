Губернаторы не защитили свои премии, которые платит правительство

Российским губернаторам не сохранят программу премирования за хорошую работу. Об этом говорится в утвержденной версии общенационального плана восстановления экономики.
В первой редакции нацплана в разделе о поддержке регионов значился пункт «Сохранение механизма поощрения субъектов РФ по итогам оценки эффективности деятельности органов государственной власти». Регионам должны были выделять по 50 млрд в течение 2021—2022 годов. Но в итоговой версии этот пункт исчез.
Ранее с похожей инициативой выступал Минфин РФ. По оценкам ведомства, которые оно давало во время формирования бюджета на следующий год, отказ от премий главам регионов помог бы сэкономить за 2021—2023 годы 150 млрд рублей. Выплаты регионам были инициированы администрацией президента РФ и зарекомендовали себя как стимул для губернаторов.
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