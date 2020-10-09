Онищенко высказался о введении новых ограничений из-за пандемии

Новая самоизоляция может нанести слишком большой урон сфере образования и медицины Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Возвращать жесткие коронавирусные ограничения в связи с пандемией нельзя. Это недопустимо с экономической и медицинской точки зрения, считает академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Возвращаться к весенним (ограничениям) — это демонстрировать свою безграмотность», — заявил Онищенко в беседе ТАСС. По его мнению, нужно разбираться в каждом отдельном случае. Например, из-за заболевшего ребенка закрывать только класс или школу. Возвращаться к карантину нельзя, так как из-за весенних ограничений ВВП снизился на 7%, а пострадали в первую очередь именно сферы образования и медицины.

Смертность, по мнению Онищенко, мы получим как от коронавируса, так и от карантина. «Смертность мы получим — ну, не от ковида, а опосредованную ковидом. И уже получили», — заключил он. По его убеждению главной задачей сейчас является воспитание ответственного отношения к собственному здоровью через те же штрафы, например. При этом важным пунктом является обеспеченность доступными средствами индивидуальной защиты.

Ранее иммунолог Николай Крючков говорил, что в ближайший месяц Россию ждет новая самоизоляция. Однако, она не будет длительной, так как в ином случае нанесет слишком большой ущерб экономике.