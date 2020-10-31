В Подмосковье ввели новые ограничения

Жители Подмосковья старше 65 лет обязаны со 2 ноября соблюдать самоизоляцию. Об этом заявил губернатор Московской области Алексей Воробьев.
«Самая сложная ситуация на койках — это 65+», — обосновывает свое решение глава области. Люди этого возраста болеют тяжелее и дольше по времени, поэтому теперь их самоизоляция будет обязательной.
Воробьев добавил, что пожилые люди смогут ходить в магазин и на прогулки. При этом их социальные карты блокировать не будут. Если в доме вместе с пожилыми живут школьники, их разрешат перевести на домашнее обучение.
Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса «Спутник V» начали тестировать на пожилых россиянах-добровольцах. После вакцинации их положили под наблюдение в стационар.
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