В Подмосковье ввели новые ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника 4. Тюмень, ступени, пациенты, люди в масках, лестница
Людям старше 65 лет можно будет ходить на прогулки и в магазин Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Подмосковья старше 65 лет обязаны со 2 ноября соблюдать самоизоляцию. Об этом заявил губернатор Московской области Алексей Воробьев.

«Самая сложная ситуация на койках — это 65+», — обосновывает свое решение глава области. Люди этого возраста болеют тяжелее и дольше по времени, поэтому теперь их самоизоляция будет обязательной.

Воробьев добавил, что пожилые люди смогут ходить в магазин и на прогулки. При этом их социальные карты блокировать не будут. Если в доме вместе с пожилыми живут школьники, их разрешат перевести на домашнее обучение.

Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса «Спутник V» начали тестировать на пожилых россиянах-добровольцах. После вакцинации их положили под наблюдение в стационар.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...