Глава Минздрава РФ уточнил, хватает ли коек для больных COVID

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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, казарма, койки, армия, солдаты, призывники, сборный пункт егоршино, сборный пункт свердловской области
Коечный фонд для больных коронавирусом в России превышает 230 тысяч мест Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коечный фонд России превышает 230 тысяч мест. Их число будет увеличиваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день мы развернули в регионах 235 тысяч коек. <…> Сегодня мы поддерживаем объем свободного коечного фонда на уровне до 15%», — цитирует Мурашко RNS. Он отметил, что в областях, где растет число больных, увеличится и число коек. Минздрав уточняет, что сейчас 4 тысячи человек лежат в реанимации из-за COVID-19.

В прошлый раз, когда заболеваемость достигала максимума, развернули только 184 тысячи мест. При этом весной пришлось подключать к делу госпитальные и амбулаторные койки, напомнил Мурашко.

31 октября «Коммерсант» назвал регионы с нехваткой мест для больных коронавирусом. В этот список попал и Урал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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