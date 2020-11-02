Глава Минздрава РФ уточнил, хватает ли коек для больных COVID

Коечный фонд России превышает 230 тысяч мест. Их число будет увеличиваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«На сегодняшний день мы развернули в регионах 235 тысяч коек. <…> Сегодня мы поддерживаем объем свободного коечного фонда на уровне до 15%», — цитирует Мурашко
В прошлый раз, когда заболеваемость достигала максимума, развернули только 184 тысячи мест. При этом весной пришлось подключать к делу госпитальные и амбулаторные койки, напомнил Мурашко.
31 октября «Коммерсант» назвал регионы с нехваткой мест для больных коронавирусом. В этот список попал и Урал.
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