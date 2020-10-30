Пациентам часто приходится лежать в коридоре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В стране сложилась критическая ситуация с коечным фондом для больных коронавирусом. В числе «сложных» территорий оказались три уральских региона. Врачи и пациенты признают, что людей лечат в коридорах стационара и часто выписывают недолеченными.

Минздрав Пермского края уверяет журналистов «Коммерсанта», что доля свободного коечного фонда в регионе составляет 38,8%. Однако в соцсетях местные жители массово жалуются на отказы в госпитализации, а также на то, что сотрудникам скорой приходится искать места для пациентов по несколько часов. «Формально у нас 30 коек, а лежат на них 50 человек», — заявил врач одного из пермских стационаров на условиях анонимности.

Не лучше ситуация в Челябинской области. Региональный минздрав уверяет, что из 6 306 коек свободно 21%. Пациенты одной из ковидных баз в Златоусте рассказывают, что все переполнено, койки стоят в коридоре. Они также рассказывают, что врачи выписывают из стационара не до конца выздоровевших. «Снимают острую фазу (10—11 дней) и отправляют домой ради освобождения коек», — отмечают больные.

В Свердловской области для коронавирусных больных выделено 8 410 коек, но 6 931 из них уже занята (82%). Главврач ЦГКБ №24 (переоборудована под ковидный госпиталь — прим.ред.), Алексей Малинкин заявил, что вынужден размещать больных в коридорах. «Я больше больницу не сделаю», — заявил Малинкин.

Нехватка мест наблюдается в Ростовской и Саратовской областях, Еврейском автономном округе (занято около 93% коечного фонда), В Хабаровском крае (95%), Алтайском крае (88,6%), а также в Магаданской и Новосибирской областях и в Якутии (свыше 70%).

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова потребовала от глав ряда регионов, в том числе и уральских, «провести анализ причин формирования очагов распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях и принять соответствующие меры». Минздрав заявил, что направит более 300 специалистов федеральных медучреждений в регионы.