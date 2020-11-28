Во втором городе Сибири ввели режим «черного неба»

В Новосибирске до 30 ноября введен режим «черного неба», который объявляют, когда над населенным пунктом скапливаются вредные вещества, а метеоусловия не располагают к их рассеиванию. Сутками ранее аналогичный режим был введен в другом сибирском городе — Красноярске.
«В период с 15 часов 27 ноября до 15 часов 30 ноября в Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Это самая низкая степень опасности, когда промышленным предприятиям рекомендуется сократить выбросов в атмосферу на 15-20%. Днем ранее режим «черного неба» ввели в другом российском городе — Красноярске. Он также будет действовать трое суток, уточняет RT.
Жители Красноярска поделились фотографиями черного неба над городом. «Ленивое кровавое солнце вывалилось из-за сопки приветствуя прибывших», — написал в Instargam пользователь с ником «natalie_tsvet». Над Красноярском за этот год уже не в первый раз нависает черное небо. В Росприроднадзоре объясняют это тем, что местные жители активно пользуются печами, пишет «
В сентябре режим «черного неба» ввели в Челябинске. Тогда жители города зафиксировали редкое природное явление — радугу, пробивающуюся сквозь смог над городом.
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