Власти Москвы сделали прогноз по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом в Москве может улучшиться в ближайшие месяцы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Борьбе с коронавирусом пока нет конца, однако московские власти надеются, что победить COVID-19 удастся в течение нескольких месяцев. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020».

«Мы боремся с этой заразой, уже 9 месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края, — цитирует РИА «Новости» Ракову. При этом она подчеркнула, что власти Москвы рассчитывают на победу над коронавирусом в ближайшие несколько месяцев, в том числе благодаря началу вакцинации. «Надеюсь, что те системы, которые мы создали, позволят нам успешно бороться с пандемией», — сказала заммэра столицы.

За все время пандемии в России выявлено почти 2,5 млн заболевших. Среди регионов страны Москва занимает первое место по числу инфицированных. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице еще рано ослаблять все ограничения и меры безопасности, связанные с коронавирусом. Число зараженных жителей столицы продолжает расти, и до окончательной победы над инфекцией еще далеко, пишет « Утро.ру ». В разговоре с «Национальной службой новостей» вирусолог Михаил Щелканов предположил, что пик заболеваемости коронавирусом будет зафиксирован после новогодних каникул.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что все переболевшие коронавирусом страдают от скачков артериального давления. Эти последствия связаны с тем, что у пациентов наблюдается снижение эластичности сосудистых стенок по всему организму.