Вирусолог: можно ли заразиться коронавирусом от диких животных

Вирусолог напомнил, что коронавирусом могут болеть не только люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Возможность передачи коронавируса от животного к человеку не доказана. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов.

В США у первого животного, обитающего в дикой природе, нашли коронавирус. Им оказалась норка. Результаты анализов у других особей, обитающий недалеко от инфицированной фермы, дали отрицательный результат.

«Это ничего не означает. Живите и радуйтесь. Коронавирусом могут болеть и животные, и люди. Но то, что они могут заражаться друг от друга, нужно еще доказать», — сказал Костинов. По его словам, будут появляться новые штаммы вируса.

С его позицией согласился один из старейших вирусологов России, пожелавший остаться неизвестным. Он не исключил, что норка у которой оказался положительный результат на коронавирус, могла заразиться от животного с инфицированной фермы или вовсе оттуда сбежать.

По данным на 15 декабря COVID-19 в России коронавирус обнаружили у 26 689 человек, 577 пациентов умерли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса в мире сойдет на нет, когда большая часть населения Земли вакцинируется, пишет портал «Дни.ру».