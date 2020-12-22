Ученые считают, что закон о молодежной политике в РФ требует доработки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учены написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой притормозить приятие закона о молодежной политике в Госдуме и продолжить его обсуждение. Они заявляют, что этот документ «бессистемный» и «декларативный», а также требует проверки на коррупцию.

Ученые утверждают, что закон, который сейчас рассматривается в Госдуме, имеет противоречия с целым рядом статей Конституции РФ, пишет « Коммерсант ». «Оставлена юридически открытой граница возраста молодежи — „до 35 лет включительно“, и широкому кругу субъектов допускается ее увеличивать. Если в регионах кто-то захочет, то сможет максимальный возраст сделать до 40, 50, 60 и до бесконечности — это абсурд. Такую норму нужно подвергнуть антикоррупционной экспертизе», — заявил газете один из авторов письма президенту, профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Андрей Кочетков.

Кочетков и его коллеги обращают внимание главы государства на то, что в документе отсутствует механизм государственного управления в сфере молодежной политики, финансово-экономическое обоснование повышения возраста молодежи до 35 лет и не указаны источники, из которых будут выделяться деньги на поддержку молодежи. «Четко нельзя определить, что относится к молодежной политике и какова ее специфика», — делают вывод ученые.

Авторы закона о молодежной политике утверждают, что в Госдуме сейчас утверждают базовый документ, а впоследствии будут приняты дополнительные нормативные акты. «Когда федеральное и региональное законодательства придут в гармоничное состояние, на его основе будут приниматься другие законы. Одним законом молодежную политику не отрегулировать. Предстоит принять еще не один закон», — отметил один из разработчиков законопроекта — первый зампредседателя комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев. «Возраст молодежи с пометкой „включительно“ был сделан, чтобы соотнести его с действующими программами, например обеспечения жильем молодых семей, где именно так прописывается возраст получателей льготы. Мы также закрепили невозможность снижать верхнюю границу возраста, но это не означает, что вводится запрет поддерживать молодежь и до 40 лет», — добавила член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова. В новом законе о молодежи, как ранее рассказывала депутат RT, будет уделено большое внимание молодым семьям и молодежным общественным организациям, поддержке волонтерства (добровольчества), вопросам воспитания и патриотизма.