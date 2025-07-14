На Украине рассказали о побеге российских военных из плена ВСУ

Группа из четырех российских военнослужащих, находившихся в плену, совершила побег из-под конвоя в Краматорске в ДНР. Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов.
«В Краматорске сбежали из-под конвоя российские пленные», — пишет «Страна.ua». Издание ссылается на слова Бунятова. Подробности инцидента не раскрываются.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время РФ и Украина намерены организовать новый обмен посылками для военнослужащих, находящихся в плену, от их родственников. В настоящее время обсуждаются детали наполнения посылок и перечень необходимых вещей, которые в них будут включены, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.