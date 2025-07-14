На Украине рассказали о побеге российских военных из плена ВСУ

«Страна.ua»: четыре военных ВС РФ сбежали из украинского плена в ДНР
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Четверо российских военных сбежали из плена ВСУ в ДНР
Четверо российских военных сбежали из плена ВСУ в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа из четырех российских военнослужащих, находившихся в плену, совершила побег из-под конвоя в Краматорске в ДНР. Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов.

«В Краматорске сбежали из-под конвоя российские пленные», — пишет «Страна.ua». Издание ссылается на слова Бунятова. Подробности инцидента не раскрываются.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время РФ и Украина намерены организовать новый обмен посылками для военнослужащих, находящихся в плену, от их родственников. В настоящее время обсуждаются детали наполнения посылок и перечень необходимых вещей, которые в них будут включены, пишет RT.

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Группа из четырех российских военнослужащих, находившихся в плену, совершила побег из-под конвоя в Краматорске в ДНР. Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов. «В Краматорске сбежали из-под конвоя российские пленные», — пишет «Страна.ua». Издание ссылается на слова Бунятова. Подробности инцидента не раскрываются. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время РФ и Украина намерены организовать новый обмен посылками для военнослужащих, находящихся в плену, от их родственников. В настоящее время обсуждаются детали наполнения посылок и перечень необходимых вещей, которые в них будут включены, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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