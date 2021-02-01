В России подорожала рыба

Стоимость сразу нескольких видов рыбы выросла в России. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
«В центральных регионах возобновление работы предприятий торговли и питания обеспечили положительную динамику цен на горбушу (270 руб./кг, +3,8%) и кету (335 руб./кг, +1,5%), сельдь (90 руб./кг, +3,4%) и скумбрию (160 руб./кг, +1,9%)», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Некоторые виды рыбы подорожали также в Дальневосточном регионе и на Северо-Западе России.
Другие виды рыбы не выросли в цене. Средний уровень потребительских цен на мороженую рыбу вырос на 0,2%, добавили в ведомстве. По сравнению с началом года цены увеличились на 1,1%.
Ранее аналитики прогнозировали рост цен на мебель, обувь и товары для дома из-за подорожания морских перевозок. В соцсетях это вызвало волну шуток и возмущения.
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