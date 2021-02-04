Телеведущий Иван Ургант отказался от предложения один день проработать советником директора школы по воспитанию и вместо этого дал российским ученикам несколько жизненных советов. Это прозвучало в эфире программы «Вечерний Ургант» 4 февраля.
«Мне дня не нужно, я, честно говоря, могу никуда не ходить <…> Я бы хотел, если школьники нас смотрят, обратиться ко всем. <…> Дорогие школьники! Вы скоро подрастете и вспомните мой совет <…> Читайте книги. Слушайте себя. Делайте все, чтобы ваши родители вами гордились. Не врите. Становитесь взрослыми. И любите своих детей также, как члены координационного совета Российского движения школьников (РДШ) любят чужих», — заявил Ургант.
Ранее телеведущий в эфире иронизировал над инициативой РДШ ввести в России должность советников директоров школ по воспитанию. В ответ чиновники пригласили Урганта занять эту вакансию.
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