04 февраля 2021

Ургант ответил на предложение стать воспитателем в школе. 6 советов ученикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Телеведущий Иван Ургант ответил на приглашение один день поработать советником директора школы по воспитанию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант отказался от предложения один день проработать советником директора школы по воспитанию и вместо этого дал российским ученикам несколько жизненных советов. Это прозвучало в эфире программы «Вечерний Ургант» 4 февраля.

«Мне дня не нужно, я, честно говоря, могу никуда не ходить <…> Я бы хотел, если школьники нас смотрят, обратиться ко всем. <…> Дорогие школьники! Вы скоро подрастете и вспомните мой совет <…> Читайте книги. Слушайте себя. Делайте все, чтобы ваши родители вами гордились. Не врите. Становитесь взрослыми. И любите своих детей также, как члены координационного совета Российского движения школьников (РДШ) любят чужих», — заявил Ургант.

Ранее телеведущий в эфире иронизировал над инициативой РДШ ввести в России должность советников директоров школ по воспитанию. В ответ чиновники пригласили Урганта занять эту вакансию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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