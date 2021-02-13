Генерал заявил, что украинская армия лишилась 70 тысяч военных

Украинская армия ослабела из-за увольнения 70 тысяч солдат из вооруженных сил. Такое заявление сделал украинский генерал Сергей Кривонос.
«Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Порядка 70 тысяч», — сказал генерал в эфире канала «Апостроф».
По его словам, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Солдаты не знают, что им делать дальше, объяснил Кривонос. Он подчеркнул, что выдаваемые за службу денежные вознаграждения сами солдаты называют «иудскими». Генерал призвал власти прекратить заниматься самообманом и «врать людям о том, что в стране все прекрасно».
Ранее военных из Украины унизили организаторы маневров на учениях НАТО. Как рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, солдат заставили изображать армию России.
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