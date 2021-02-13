Генерал заявил, что украинская армия лишилась 70 тысяч военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, марш
Генерал призвал украинские власти прекратить заниматься самообманом и врать людям о том, что в стране все прекрасно Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украинская армия ослабела из-за увольнения 70 тысяч солдат из вооруженных сил. Такое заявление сделал украинский генерал Сергей Кривонос.

«Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Порядка 70 тысяч», — сказал генерал в эфире канала «Апостроф».

По его словам, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Солдаты не знают, что им делать дальше, объяснил Кривонос. Он подчеркнул, что выдаваемые за службу денежные вознаграждения сами солдаты называют «иудскими». Генерал призвал власти прекратить заниматься самообманом и «врать людям о том, что в стране все прекрасно».

Ранее военных из Украины унизили организаторы маневров на учениях НАТО. Как рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, солдат заставили изображать армию России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...