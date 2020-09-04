Украинских военных заставили изображать российскую армию

Военных из Украины унизили организаторы маневров на учениях НАТО. Солдат заставили изображать армию России, рассказал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
«Мало того, что хозяева определили „героев АТО“ в состав „голубых“ (blue force), так еще им придется изображать на учениях российскую армию. Ситуация двоякая, нужно сразу в плен сдаться — тогда, какие герои, или рвать, но за Россию», — написал Журавко в своем Facebook.
Экс-депутат уточнил, что случай произошел на днях в Германии с украинской мотострелковой ротой. Журавко считает, что для США Украина является просто инструментом, пишут «Аргументы недели». Украинских солдат в будущем могут использовать как пушечное мясо, предположил бывший чиновник.
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