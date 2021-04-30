Чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России

Власти Чехии не предоставили доказательств причастности России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Чехии не предоставили ни одного доказательства своей версии событий во Врбетице, где якобы участвовали российские спецслужбы. С такой критикой выступил глава военной разведки минобороны Чехии, бригадный генерал Андор Шандор.

«Меня удивило официальное объяснение событий во Врбетице, с которым пришло правительство. Я не говорю, что это неправда, но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это [взрывы на складах] сделали агенты ГРУ», — рассказал он РИА «Новостям».

Генерала также смущает тот факт, что фирма Imex Group не смогла бы, по его мнению, получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион. «Я работал в этой сфере и знаю, что госорганы с большой строгостью следят за выдачей лицензий на вывоз вооружений. В частности, категорически запрещен вывоз оружия частными фирмами в районы конфликтов, это тщательно контролируют МИД, спецслужбы и полиция. Я не верю тому, чтобы фирма Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину», — дополняет он.

Чешские власти считают, что российские спецслужбы причастны к взрывам на оружейных складах во Врбетице, которые произошли в 2014 года, пишет телеканал 360. Однако, по их мнению, это были не акты гостерроризма, а нападение на товар, уточняет «Национальная служба новостей». Также россиян обвинили в подготовке взрывов на оружейном заводе в Болгарии.