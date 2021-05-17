17 мая 2021

Телеведущий «России-1» призвал увеличить пенсии и зарплаты в РФ. Видео

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Попов заявил о намерении участвовать в выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Евгений Попов заявил о своем намерение баллотироваться в Госдуму. Он сообщил, что будет бороться за увеличение пенсий и зарплат в России.

«Нам нужен единый национальный проект „Борьба с бедностью“. Он обязательно должен включать такие меры, как двукратное повышение минимального размера оплаты труда, индексацию пенсий работающим пенсионерам с возвратом средств, потерянных за предыдущие годы. Предлагаю установить пенсии в размере 70% от заработной платы», — заявил Попов в видеообращении, опубликованном на официальном сайте праймериз «Единой России».

Кроме того, журналист предложил освободить от налогов на год малый и средний бизнес. Также он считает, что необходимо обеспечить бессрочные льготы по ипотеке многодетным семьям.

Попов будет избираться по одномандатному округу на западе Москвы. Речь может идти о 197 округе (Кунцево), депутатом от которого в настоящее время является Вячеслав Лысаков. Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму должна набрать не менее 45% голосов. Такой результат является оптимальным, подчеркнул первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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