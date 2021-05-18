В России составят список опасных информационных платформ

Социальные сети принуждают удалять контент под угрозой замедления Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Комиссия Совета Федерации к сентябрю завершит создание списка опасных для России информационно-цифровых платформ. Об этом сообщил сенатор Андрей Климов по итогам состоявшегося во вторник, 18 мая, заседания комиссии.

«Было предложено к сентябрю завершить работу по составлению списка наиболее опасных для России информационных ресурсов», — цитирует Климова ТАСС. Сенатор отметил, что сейчас такого списка еще не существует.

Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и YouTube, если площадки не удалят контент, запрещенный в России. Компания Twitter уже удалила со своего ресурса более 91% запрещенной информации.