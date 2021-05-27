В Турции рассказали об изменении в системе «все включено»

Еду постояльцам турецких отелей после окончания пандемии COVID будут подавать официанты. Об этом сообщил мэр турецкого Бодрума Ахмет Арас.
«Сейчас обслуживание по системе „все включено“ в большинстве наших отелей изменено — теперь гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты. Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», — цитируют РИА «Новости» мэра Бодрума.
Арас подчеркнул, что изменения в системе питания это плюс с точки зрения гигиены и качества сервиса. Как сообщает мэр, Бодрум для туристов сейчас безопасен, около 90% объектов размещения прошли проверку и получили сертификаты безопасности.
Ранее Министерство туризма Турции предложило России восстановить авиасообщение с курортными регионами страны. Также, ссылаясь на высокий уровень вакцинации россиян, в Турции допустили, что для туристов из России могут отменить ПЦР-тесты на въезде, пишет «
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