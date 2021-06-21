Ургант прокомментировал поражение сборной России на чемпионате Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал поражение сборной России на чемпионате Европы по футболу. В эфире своего вечернего шоу комик высмеял их разгромный проигрыш.

По его словам, создатели шоу «Вечерний Ургант» рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», — заявил юморист.

Он прочитал речь, которую написал на случай победы россиян над датчанами. «Ура! Надо же, молодцы! Никто не верил, а они взяли и сделали. Потрясающе! Отыграться со счета 0:7! Сборная Дании на последних секундах восхищаясь игрой нашей сборной забивает мяч в свои ворота, а благодарные жители Копенгагена несут Станислава Черчесова в отель. А Ларс фон Триер подходит к Артему Дзюбе и говорит: „Умоляю, снимись у меня в Нимфоманке 3!“, — посмеялся телеведущий. Он также заявил, что сборная России проиграла не по своей вине, а по вине сборной Дании».

Ранее сборная России уступила датчанам со счетом 1:4 в решающем матче за прямой выход в 1/8 Чемпионата Европы по футболу. Таким образом у подопечных Черчесова не осталось шансов на дальнейший промоушен даже посредством рейтинга третьих мест. В групповой стадии Евро-2020 россияне провели три матча. В двух из них разгромно проиграли Бельгии и Дании, один — у Финляндии — выиграли с минимальным счетом 1:0.