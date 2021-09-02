Министр Мантуров анонсировал новые льготные кредиты россиянам

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Послание президента. Москва, мантуров денис
По словам Дениса Мантурова, льготное автокредитование возобновится в 2022—2024 годах Фото:

Льготное автокредитование возобновится после 2022 года. Об этом журналистам заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Еще весной мы были склонны к тому, чтобы продлить программу до конца года. Но пришли к выводу в прошлом месяце, что при сложившейся конъюнктуре и спросе целесообразно направить эти средства на те отрасли, где бюджетная поддержка будет крайне востребованной и необходимой», — рассказал Денис Мантуров RT.

Мантуров отметил, что в бюджет на 2022—2024 годы уже предусмотрено более 10 млрд рублей на программы льготного автокредитования и лизинга. Ранее автоэксперты назвали бесполезной программу льготного кредитования. По словам экспертов, программа оказывается неэффективной из-за деятельности автосалонов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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