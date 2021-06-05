Автоэксперты назвали бесполезной программу льготного кредитования

По словам автоэкспертов, дилеры не позволяют покупать автомобили без дополнительных услуг, так как их якобы «нет в наличии» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Программа льготного кредитования для покупки автомобиля в России оказывается неэффективной из-за деятельности автосалонов, считают опрошенные URA.RU автоэксперты. По их мнению, людей вынуждают приобретать дополнительные товары и услуги, стоимость которых может доходить до 10-15% от цены автомобиля и превышать размер субсидии.

«Автодилеры навязывали различные сигнализации, коврики, страховки, что в принципе превышало стоимость субсидии. Без этого люди не могли купить машину», — рассказал URA.RU президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. По его словам, если субсидия на российский автомобиль составляла около 10% от его стоимости, то дополнительные услуги обходились в 15%.

По мнению Форманчука, дилеры пользуются неграмотностью покупателей. При этом государство пока никак не может это регулировать.

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов подтвердил такую проблему. «Людям приходится доплачивать существенные деньги, чтобы просто получить право приобрести этот автомобиль. Автопроизводители и дистрибьютеры разводят руками говорят: „Мы не можем контролировать наших дилеров“. Федеральная антимонопольная служба тоже почему-то молчит. Государство от этого вопроса отстранилось полностью», — заявил он в беседе с агентством.

По словам Едрышова, ранее такая ситуация наблюдалась на рынке ОСАГО, когда граждане не могли получить полис, не купив дополнительную страховку. Решить эту проблему удалось после того, как страховщиков заставили перейти в онлайн — они не смогли напрямую навязывать дополнительные услуги клиентам.

Собеседник отметил, что подобный выход нашли некоторые автопроизводители. Они открыли онлайн-продажи на своих сайтах. Покупатель может выбрать автомобиль через интернет, оплатить его и указать, в какой салон нужно доставить покупку. В результате человек избегает дополнительных накруток. «Как только исчезает контакт дилера с конечным потребителем, потребитель спокойно покупает автомобиль по заявленной цене», — отметил Едрышов.

Программа льготного автокредитования была прервана в середине февраля 2021 года из-за того, что исчерпала бюджетные средства. С ее помощью можно было компенсировать из бюджета 10% авансового платежа за машину отечественного производства стоимостью до 1,5 млн рублей. Предполагалось, что льготная программа возобновится в мае, однако в правительстве отложили этот вопрос до августа.