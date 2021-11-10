«Ведомости»: Володин пригрозил увольнением непривитым госслужащим

Володин отметил, что непривитые депутаты должны делать тест на коронавирус за свой счет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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С гражданскими служащими, которые отказываются от вакцинации, не имея медотвода, не будут заключать контракт. Уже заключенные контракты будут расторгнуты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на совете нижней палаты парламента.

«Володин сказал, что контракты не будут заключать с теми государственными гражданскими служащими, у которых нет медотвода, прививки от коронавируса, или с теми, кто переболел более полугода назад, но все равно не вакцинировался. А если контракты уже заключены, то их расторгнут», — рассказали собеседники «Ведомостей».

На данный момент среди госслужащих непривитых — около 5%, им грозит увольнение. На 9 ноября по причине отсутствия сертификата о вакцинации 30 представлений на помощников депутатов получили отказ, отметили источники из Госдумы. Не исключена возможность пересмотра условий работы и для самих депутатов. Работу они смогут продолжить только после того, как сделают ПЦР-тест за свои деньги, а не за счет бюджетных средств, заявил Володин по сообщениям источников.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский потребовал запретить непривитым вход в Госдуму. Депутат потребовал впускать людей по специальным спискам, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране.