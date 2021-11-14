Зюганов обвинил РПЦ в расколе российского общества

Священнослужители должны уважать историю и волю людей, считает Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов нашел в словах митрополита Илариона о захоронении Ленина признаки раскола общества. По его словам, священнослужители должны уважать историю и волю людей.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что тело Владимира Ленина, рано или поздно, будет вынесено из Мавзолея и захоронено. Он отметил, что сейчас у Ленина много почитателей, которые не дают этого сделать.

«Посмотрел бы господин Иларион, каким образом относятся граждане к великой советской эпохе. Две трети из них считают ее наиболее успешной и благополучной. Священнослужители обязаны уважать волю предков, если они действительно думают о сплоченности и духовном развитии страны. Вот о чем должна душа болеть и помнить, а не заниматься тем, что дальше углубляет раскол внутри страны», — заявил Зюганов в разговори с корреспондентом радио «Говорит Москва».

Зюганов также отметил, что решение о захоронении Ленина на Красной площади было поддержано жителями России. «Митрополит Иларион должен уважать это решение», — подчеркнул депутат.