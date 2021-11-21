Представитель Путина указал на «блестящий шаг» МИД РФ по Украине. Видео

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что в мировой дипломатии стало много лукавства Фото:

Решение МИД РФ опубликовать переписку министров иностранных дел России, Германии и Франции — блестящий шаг. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такое решение было принято из-за искажения позиции России по встрече в нормандском формате.

«Сейчас в мировой дипломатии … стало очень много лукавства. На фоне этих публичных обвинений Москвы в бездействии … такой блестящий шаг был предпринят», — заявил Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он также отметил, что подписанты Минских соглашений со стороны Украины, Франции и ФРГ — экс-президенты Петр Порошенко, Франсуа Олланд и и. о. канцлера Ангела Меркель — не хотят понимать, что этот документ является краеугольным камнем украинского урегулирования. «Через месяц останется единственный действующий свидетель Минских договоренностей — это президент Путин», — подчеркнул Песков.

Накануне МИД РФ опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Причиной стало то, что роль Москвы во внутриукраинском урегулировании подвергаются искажению, пишет РИА «Новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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