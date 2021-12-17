Советский Союз изначально был обречен на то, чтобы распасться. Об этом заявил глава совета директоров «Альфа-банка», российский миллиардер из списка Forbes Петр Авен.
«СССР как конструкция не мог не распасться. Сохранение в одном государстве Таджикистана и Латвии — это исторически обреченная история. Рано или поздно такая конфигурация изменилась бы. Это безусловно так», — заявил Авен в интервью ТАСС.
Он также отметил, что никогда не хотел бы вернуться в Советский Союз. «И не только я не хотел бы как человек, но я и не хотел бы, чтобы мы там оказались как страна», — отметил Авен. По мнению миллиардера, в СССР было слишком много ограничений, в том числе отрезанность от информации, отсутствие доступа к западному кино и искусству, запрет на поездки за рубеж, цензура в книгах и «много всякой чуши, связанной с Коммунистической партией, с комсомолом».
При этом, Авен нашел и плюсы. Так, по его словам, в СССР между людьми зачастую были более искренние и теплые отношения, которые во многом основывались на равенстве. Люди получали одинаковую зарплату, все жили очень похожей жизнью, в похожих квартирах. Не было социального диссонанса и расслоения, которое богатым не нравится точно так же, как и бедным, подчеркнул миллиардер.
Ранее последний пресс-секретарь президента СССР Михаила Горбачева Андрей Грачев заявил, что Советский союз можно было сохранить. По словам Грачева, страна могла существовать как демократическое государство.
Советский Союз изначально был обречен на то, чтобы распасться. Об этом заявил глава совета директоров «Альфа-банка», российский миллиардер из списка Forbes Петр Авен. «СССР как конструкция не мог не распасться. Сохранение в одном государстве Таджикистана и Латвии — это исторически обреченная история. Рано или поздно такая конфигурация изменилась бы. Это безусловно так», — заявил Авен в интервью ТАСС. Он также отметил, что никогда не хотел бы вернуться в Советский Союз. «И не только я не хотел бы как человек, но я и не хотел бы, чтобы мы там оказались как страна», — отметил Авен. По мнению миллиардера, в СССР было слишком много ограничений, в том числе отрезанность от информации, отсутствие доступа к западному кино и искусству, запрет на поездки за рубеж, цензура в книгах и «много всякой чуши, связанной с Коммунистической партией, с комсомолом». При этом, Авен нашел и плюсы. Так, по его словам, в СССР между людьми зачастую были более искренние и теплые отношения, которые во многом основывались на равенстве. Люди получали одинаковую зарплату, все жили очень похожей жизнью, в похожих квартирах. Не было социального диссонанса и расслоения, которое богатым не нравится точно так же, как и бедным, подчеркнул миллиардер. Ранее последний пресс-секретарь президента СССР Михаила Горбачева Андрей Грачев заявил, что Советский союз можно было сохранить. По словам Грачева, страна могла существовать как демократическое государство.