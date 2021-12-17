Олигарх из списка Forbes заявил, что СССР был обречен на распад. «Много всякой чуши»

18 декабря 2021 в 02:45 Размер текста - 17 +

По мнению Авена, в СССР было много лишних ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Советский Союз изначально был обречен на то, чтобы распасться. Об этом заявил глава совета директоров «Альфа-банка», российский миллиардер из списка Forbes Петр Авен. «СССР как конструкция не мог не распасться. Сохранение в одном государстве Таджикистана и Латвии — это исторически обреченная история. Рано или поздно такая конфигурация изменилась бы. Это безусловно так», — заявил Авен в интервью ТАСС. Он также отметил, что никогда не хотел бы вернуться в Советский Союз. «И не только я не хотел бы как человек, но я и не хотел бы, чтобы мы там оказались как страна», — отметил Авен. По мнению миллиардера, в СССР было слишком много ограничений, в том числе отрезанность от информации, отсутствие доступа к западному кино и искусству, запрет на поездки за рубеж, цензура в книгах и «много всякой чуши, связанной с Коммунистической партией, с комсомолом». При этом, Авен нашел и плюсы. Так, по его словам, в СССР между людьми зачастую были более искренние и теплые отношения, которые во многом основывались на равенстве. Люди получали одинаковую зарплату, все жили очень похожей жизнью, в похожих квартирах. Не было социального диссонанса и расслоения, которое богатым не нравится точно так же, как и бедным, подчеркнул миллиардер. Ранее последний пресс-секретарь президента СССР Михаила Горбачева Андрей Грачев заявил, что Советский союз можно было сохранить. По словам Грачева, страна могла существовать как демократическое государство. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советский Союз изначально был обречен на то, чтобы распасться. Об этом заявил глава совета директоров «Альфа-банка», российский миллиардер из списка Forbes Петр Авен. «СССР как конструкция не мог не распасться. Сохранение в одном государстве Таджикистана и Латвии — это исторически обреченная история. Рано или поздно такая конфигурация изменилась бы. Это безусловно так», — заявил Авен в интервью ТАСС. Он также отметил, что никогда не хотел бы вернуться в Советский Союз. «И не только я не хотел бы как человек, но я и не хотел бы, чтобы мы там оказались как страна», — отметил Авен. По мнению миллиардера, в СССР было слишком много ограничений, в том числе отрезанность от информации, отсутствие доступа к западному кино и искусству, запрет на поездки за рубеж, цензура в книгах и «много всякой чуши, связанной с Коммунистической партией, с комсомолом». При этом, Авен нашел и плюсы. Так, по его словам, в СССР между людьми зачастую были более искренние и теплые отношения, которые во многом основывались на равенстве. Люди получали одинаковую зарплату, все жили очень похожей жизнью, в похожих квартирах. Не было социального диссонанса и расслоения, которое богатым не нравится точно так же, как и бедным, подчеркнул миллиардер. Ранее последний пресс-секретарь президента СССР Михаила Горбачева Андрей Грачев заявил, что Советский союз можно было сохранить. По словам Грачева, страна могла существовать как демократическое государство.