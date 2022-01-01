Сердючка рассказала о дорогом подарке Абрамовича. «Каждому по колпачку»

02 января 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

Дорогое шампанское от Романа Абрамовича Андрей Данилко разделил между участниками коллектива Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Украинский певец Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал о «дорогущем» подарке от российского олигарха Романа Абрамовича. По словам артиста, после одного из выступлений бизнесмен прислал бутылку шампанского. Дорогой напиток разделили между всеми участниками коллектива. «Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали», — цитирует Андрея Данилко издание StarHit. В начале декабря 2021 года стало известно, что певец выступит на новогодней вечеринке Big Art Festival в Дубае. При этом Данилко выставил организаторам «заоблачный райдер». В своей гримерке он пожелал увидеть черную икру и ровно 299 роз. Также ему должны были предоставить люксовый номер в пятизвездочном отеле, автомобиль представительского класса и шампанское Cristal и Dom Perignon, передает Life. Позднее жена украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман рассказала, что Данилко уговаривали баллотироваться на пост президента Украины. По ее словам, к артисту приходили «влиятельные люди» и «сулили большие деньги». Однако певец отказался от данного предложения, так как хотел «сохранить себя», чего нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому «сделать не удалось», утверждала Бацман. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский певец Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал о «дорогущем» подарке от российского олигарха Романа Абрамовича. По словам артиста, после одного из выступлений бизнесмен прислал бутылку шампанского. Дорогой напиток разделили между всеми участниками коллектива. «Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали», — цитирует Андрея Данилко издание StarHit. В начале декабря 2021 года стало известно, что певец выступит на новогодней вечеринке Big Art Festival в Дубае. При этом Данилко выставил организаторам «заоблачный райдер». В своей гримерке он пожелал увидеть черную икру и ровно 299 роз. Также ему должны были предоставить люксовый номер в пятизвездочном отеле, автомобиль представительского класса и шампанское Cristal и Dom Perignon, передает Life. Позднее жена украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман рассказала, что Данилко уговаривали баллотироваться на пост президента Украины. По ее словам, к артисту приходили «влиятельные люди» и «сулили большие деньги». Однако певец отказался от данного предложения, так как хотел «сохранить себя», чего нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому «сделать не удалось», утверждала Бацман.