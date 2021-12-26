Жена Гордона: Верку Сердючку хотели сделать президентом Украины

Артиста уговаривали принять участие в выборах влиятельные силы, заявила Бацман Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Влиятельные люди уговаривали артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, баллатироваться на пост президента Украины. Об этом сообщила жена украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман.

«Его уговаривали это сделать, очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень больше деньги», — заявила Бацман на шоу «Хард с Влащенко». Супруга Гордона выразила предположение, что Данилко мог стать влиятельной политической фигурой. Однако артист отказался от данного предложения, так как хотел «сохранить себя», чего нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать не удалось, сообщила Бацман.

Помимо этого, супруга Гордона напомнила, что лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщал о планах баллотироваться на пост президента в 2019 году. Однако, по ее словам, певцу не хватило решимости, и гонку в итоге выиграл Зеленский.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам