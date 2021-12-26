26 декабря 2021

Жена Гордона: Верку Сердючку хотели сделать президентом Украины

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Референдум в Мариуполе. Горящее здание Горисполкома. Украина, референдум, герб украины, голосование, урна для голосования, толпа
Артиста уговаривали принять участие в выборах влиятельные силы, заявила Бацман Фото:

Влиятельные люди уговаривали артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, баллатироваться на пост президента Украины. Об этом сообщила жена украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман.

«Его уговаривали это сделать, очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень больше деньги», — заявила Бацман на шоу «Хард с Влащенко». Супруга Гордона выразила предположение, что Данилко мог стать влиятельной политической фигурой. Однако артист отказался от данного предложения, так как хотел «сохранить себя», чего нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать не удалось, сообщила Бацман.

Помимо этого, супруга Гордона напомнила, что лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщал о планах баллотироваться на пост президента в 2019 году. Однако, по ее словам, певцу не хватило решимости, и гонку в итоге выиграл Зеленский.

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Влиятельные люди уговаривали артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, баллатироваться на пост президента Украины. Об этом сообщила жена украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман. «Его уговаривали это сделать, очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень больше деньги», — заявила Бацман на шоу «Хард с Влащенко». Супруга Гордона выразила предположение, что Данилко мог стать влиятельной политической фигурой. Однако артист отказался от данного предложения, так как хотел «сохранить себя», чего нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать не удалось, сообщила Бацман. Помимо этого, супруга Гордона напомнила, что лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщал о планах баллотироваться на пост президента в 2019 году. Однако, по ее словам, певцу не хватило решимости, и гонку в итоге выиграл Зеленский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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