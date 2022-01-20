Госсекретарь США: Путин не признает Украину страной с 2008 года

20 января 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Госсекретарь Энтони Блинкен раскрыл детали разговора Владимира Путина и Джорджа Буша в 2008 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин еще при общении с президентом США Джорджем Бушем в 2008 году заявлял, что Украина — ненастоящая страна, а русские и украинцы — это один народ. Такие детали разговора двух мировых лидеров раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен на youtube-канале In time Ukraine. «Он (Владимир Путин) не верит, что Украина это суверенное государство. Он говорил это прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал: „Украина — ненастоящее государство“», — приводит Лента.ру слова Блинкена. Блинкен считает такое заявление Путина доказательством того, что он «давно готовился к вторжению на Украину». Причем подобные заявления касаются всех советских республик, заключил госсекретарь. Также Блинкен объяснил поставки вооружения из США на Украину. «Такие действия Россия не может рассматривать как провокационные и что такая трактовка „переворачивает мир с ног на голову“», — заключил он. В прошлом году Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней президент заявлял о том, что русские и украинцы — один народ. По его словам, народы веками развивались как единая экономическая система, но сейчас Украину « втянули в геополитическую игру, целью которой было превратить ее в барьер между Европой и Россией». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин еще при общении с президентом США Джорджем Бушем в 2008 году заявлял, что Украина — ненастоящая страна, а русские и украинцы — это один народ. Такие детали разговора двух мировых лидеров раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен на youtube-канале In time Ukraine. «Он (Владимир Путин) не верит, что Украина это суверенное государство. Он говорил это прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал: „Украина — ненастоящее государство“», — приводит Лента.ру слова Блинкена. Блинкен считает такое заявление Путина доказательством того, что он «давно готовился к вторжению на Украину». Причем подобные заявления касаются всех советских республик, заключил госсекретарь. Также Блинкен объяснил поставки вооружения из США на Украину. «Такие действия Россия не может рассматривать как провокационные и что такая трактовка „переворачивает мир с ног на голову“», — заключил он. В прошлом году Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней президент заявлял о том, что русские и украинцы — один народ. По его словам, народы веками развивались как единая экономическая система, но сейчас Украину « втянули в геополитическую игру, целью которой было превратить ее в барьер между Европой и Россией».