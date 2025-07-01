«Либеральная диктатура»: Захарова жестко высказалась об обвинения в адрес главы Гагаузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую прокурор Молдовы потребовал осудить на 9 лет. Дипломат заявила, что это «европейские антиценности в действии». Об этом Захарова написала в соцсетях.
«Европейские антиценности в действии. Из трудолюбивой страны Брюссель кует либеральную диктатуру», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Сегодня стало известно, что прокурор запросил для главы Гагаузии Евгении Гуцул наказание в виде 9 лет лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании, а также постановил запретить ей занимать руководящие должности на срок 5 лет. В отношении Гуцул в Молдове возбуждены уголовные дела по обвинениям в предполагаемых нарушениях, связанных с финансированием партии «Шор», деятельность которой запрещена в стране. Данные обвинения, в частности, касаются финансирования в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, однако решением районного суда Кишинева данная мера пресечения была продлена еще на 30 дней.
В начале июня в беседе с российскими журналистами Гуцул опровергла обвинения в свой адрес. Она сказала, что не завозила в страну ни одного молдавского лея из 42 миллионов, которые ей инкриминируют.
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