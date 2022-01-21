Врач назвала категории людей, которым опасна резкая смена погоды

Резкая смена погоды негативно влияет на самочувствие некоторых людей. Больше всего от этого могут страдать маленькие дети, а также люди, склонные к эпилептической активности и сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом рассказала генетик-метаболист, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик.
Чувствительность детей к перепадам температуры врач объясняет неразвитостью системы терморегуляции. Что касается склонных к эпилепсии, то их недуг может проявиться при повышении температуры. «Это люди с нарушениями натриевых каналов. При повышении температуры натрий может больше выводиться из организма, тем самым меняя деполяризацию нейрона, приводя клетку к более „голодному“ состоянию, что в итоге повышает эпилептическую активность, электроактивность в ней», — пояснила она «Пятому каналу».
Резкое повышение температуры воздуха негативно влияет и на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если при похолодании в воздухе становится больше кислорода, и дышать становится легче, то при резком потеплении наблюдается обратная ситуация, говорит Светлана Перес де Монтес Ратхерик.
Резкая смена погоды негативно влияет на самочувствие некоторых людей. Больше всего от этого могут страдать маленькие дети, а также люди, склонные к эпилептической активности и сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом рассказала генетик-метаболист, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик. Чувствительность детей к перепадам температуры врач объясняет неразвитостью системы терморегуляции. Что касается склонных к эпилепсии, то их недуг может проявиться при повышении температуры. «Это люди с нарушениями натриевых каналов. При повышении температуры натрий может больше выводиться из организма, тем самым меняя деполяризацию нейрона, приводя клетку к более „голодному“ состоянию, что в итоге повышает эпилептическую активность, электроактивность в ней», — пояснила она «Пятому каналу». Резкое повышение температуры воздуха негативно влияет и на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если при похолодании в воздухе становится больше кислорода, и дышать становится легче, то при резком потеплении наблюдается обратная ситуация, говорит Светлана Перес де Монтес Ратхерик.