Врач назвала категории людей, которым опасна резкая смена погоды

21 января 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Резкая смена погода погоды обостряет болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Резкая смена погоды негативно влияет на самочувствие некоторых людей. Больше всего от этого могут страдать маленькие дети, а также люди, склонные к эпилептической активности и сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом рассказала генетик-метаболист, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик. Чувствительность детей к перепадам температуры врач объясняет неразвитостью системы терморегуляции. Что касается склонных к эпилепсии, то их недуг может проявиться при повышении температуры. «Это люди с нарушениями натриевых каналов. При повышении температуры натрий может больше выводиться из организма, тем самым меняя деполяризацию нейрона, приводя клетку к более „голодному“ состоянию, что в итоге повышает эпилептическую активность, электроактивность в ней», — пояснила она «Пятому каналу». Резкое повышение температуры воздуха негативно влияет и на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если при похолодании в воздухе становится больше кислорода, и дышать становится легче, то при резком потеплении наблюдается обратная ситуация, говорит Светлана Перес де Монтес Ратхерик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Резкая смена погоды негативно влияет на самочувствие некоторых людей. Больше всего от этого могут страдать маленькие дети, а также люди, склонные к эпилептической активности и сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом рассказала генетик-метаболист, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик. Чувствительность детей к перепадам температуры врач объясняет неразвитостью системы терморегуляции. Что касается склонных к эпилепсии, то их недуг может проявиться при повышении температуры. «Это люди с нарушениями натриевых каналов. При повышении температуры натрий может больше выводиться из организма, тем самым меняя деполяризацию нейрона, приводя клетку к более „голодному“ состоянию, что в итоге повышает эпилептическую активность, электроактивность в ней», — пояснила она «Пятому каналу». Резкое повышение температуры воздуха негативно влияет и на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если при похолодании в воздухе становится больше кислорода, и дышать становится легче, то при резком потеплении наблюдается обратная ситуация, говорит Светлана Перес де Монтес Ратхерик.