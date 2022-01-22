Выжившие под Омском дети рассказали о деталях нападения

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Кровавый инцидент произошел ночью 22 января в селе Юрьевка Фото:

Двое детей, которые смогли сбежать из дома в селе Юрьевка Омской области, где неизвестный мужчина зарезал их родителей и сестру, рассказали подробности трагедии. По их словам, жилище не закрыли на ночь.

«Жилище на ночь не закрывалось. В 1.30 ночи в помещение зашел неизвестный мужчина с бородой в темной одежде. В его руке был нож. Душегуб внезапно набросился с холодным оружием на Романа и Александру. В этот момент брат и сестра сумели побежать к соседям за помощью. В жилище осталась девочка-инвалид, которую также убили», — сообщает «Пятый канал» слова детей.

Глава семейства ранее был судим за кражу, однако имел положительные характеристики. Для расследования преступления на место выехали специалисты СК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Омской области в селе Юрьевка неизвестный мужчина ворвался с ножом в частный дом и убил 38-летнего мужчину, его 35-летнюю жену и 10-летнюю дочь. Сама семья была обычной, на учете не состояла. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту.

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Двое детей, которые смогли сбежать из дома в селе Юрьевка Омской области, где неизвестный мужчина зарезал их родителей и сестру, рассказали подробности трагедии. По их словам, жилище не закрыли на ночь. «Жилище на ночь не закрывалось. В 1.30 ночи в помещение зашел неизвестный мужчина с бородой в темной одежде. В его руке был нож. Душегуб внезапно набросился с холодным оружием на Романа и Александру. В этот момент брат и сестра сумели побежать к соседям за помощью. В жилище осталась девочка-инвалид, которую также убили», — сообщает «Пятый канал» слова детей. Глава семейства ранее был судим за кражу, однако имел положительные характеристики. Для расследования преступления на место выехали специалисты СК РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Омской области в селе Юрьевка неизвестный мужчина ворвался с ножом в частный дом и убил 38-летнего мужчину, его 35-летнюю жену и 10-летнюю дочь. Сама семья была обычной, на учете не состояла. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту.
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