Представитель Пентагона сообщил, что США начали новые поставки военной помощи УкраинеФото: miliman/pickupimage.com
США начали отправлять новый пакет военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — сказал Кирби, имея в виду отправку на Украину трех партий военной помощи весом почти в 300 тонн за последние несколько дней. Он отказался комментировать, какую военную помощь Америка высылает Украине. Кирби лишь кратко ответил, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах.
Представитель Пентагона отметил, что пока не было решений менять миссию или статус военных инструкторов и советников, которые в первую очередь являются бойцами национальной гвардии американского штата Флорида. Он добавил, что безопасность военнослужащих является приоритетом для Пентагона и в случае чего их оперативно вывезут.
Ранее Джон Кирби говорил, что в Пентагоне уверены в отсутствии намерений у России ослаблять угрозу военного «вторжения» на территорию Украины. Он заверил, что за этим в Америке пристально следят.
США начали отправлять новый пакет военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — сказал Кирби, имея в виду отправку на Украину трех партий военной помощи весом почти в 300 тонн за последние несколько дней. Он отказался комментировать, какую военную помощь Америка высылает Украине. Кирби лишь кратко ответил, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах. Представитель Пентагона отметил, что пока не было решений менять миссию или статус военных инструкторов и советников, которые в первую очередь являются бойцами национальной гвардии американского штата Флорида. Он добавил, что безопасность военнослужащих является приоритетом для Пентагона и в случае чего их оперативно вывезут. Ранее Джон Кирби говорил, что в Пентагоне уверены в отсутствии намерений у России ослаблять угрозу военного «вторжения» на территорию Украины. Он заверил, что за этим в Америке пристально следят.