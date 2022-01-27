27 января 2022

Пентагон отправил Украине новый пакет военной помощи. «Летальные и нелетальные средства»

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Представитель Пентагона сообщил, что США начали новые поставки военной помощи Украине Фото:

США начали отправлять новый пакет военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — сказал Кирби, имея в виду отправку на Украину трех партий военной помощи весом почти в 300 тонн за последние несколько дней. Он отказался комментировать, какую военную помощь Америка высылает Украине. Кирби лишь кратко ответил, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах.

Представитель Пентагона отметил, что пока не было решений менять миссию или статус военных инструкторов и советников, которые в первую очередь являются бойцами национальной гвардии американского штата Флорида. Он добавил, что безопасность военнослужащих является приоритетом для Пентагона и в случае чего их оперативно вывезут.

Ранее Джон Кирби говорил, что в Пентагоне уверены в отсутствии намерений у России ослаблять угрозу военного «вторжения» на территорию Украины. Он заверил, что за этим в Америке пристально следят.

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США начали отправлять новый пакет военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — сказал Кирби, имея в виду отправку на Украину трех партий военной помощи весом почти в 300 тонн за последние несколько дней. Он отказался комментировать, какую военную помощь Америка высылает Украине. Кирби лишь кратко ответил, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах. Представитель Пентагона отметил, что пока не было решений менять миссию или статус военных инструкторов и советников, которые в первую очередь являются бойцами национальной гвардии американского штата Флорида. Он добавил, что безопасность военнослужащих является приоритетом для Пентагона и в случае чего их оперативно вывезут. Ранее Джон Кирби говорил, что в Пентагоне уверены в отсутствии намерений у России ослаблять угрозу военного «вторжения» на территорию Украины. Он заверил, что за этим в Америке пристально следят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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