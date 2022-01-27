Пентагон отправил Украине новый пакет военной помощи. «Летальные и нелетальные средства»

28 января 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Представитель Пентагона сообщил, что США начали новые поставки военной помощи Украине Фото: miliman/pickupimage.com США начали отправлять новый пакет военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — сказал Кирби, имея в виду отправку на Украину трех партий военной помощи весом почти в 300 тонн за последние несколько дней. Он отказался комментировать, какую военную помощь Америка высылает Украине. Кирби лишь кратко ответил, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах. Представитель Пентагона отметил, что пока не было решений менять миссию или статус военных инструкторов и советников, которые в первую очередь являются бойцами национальной гвардии американского штата Флорида. Он добавил, что безопасность военнослужащих является приоритетом для Пентагона и в случае чего их оперативно вывезут. Ранее Джон Кирби говорил, что в Пентагоне уверены в отсутствии намерений у России ослаблять угрозу военного «вторжения» на территорию Украины. Он заверил, что за этим в Америке пристально следят. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США начали отправлять новый пакет военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — сказал Кирби, имея в виду отправку на Украину трех партий военной помощи весом почти в 300 тонн за последние несколько дней. Он отказался комментировать, какую военную помощь Америка высылает Украине. Кирби лишь кратко ответил, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах. Представитель Пентагона отметил, что пока не было решений менять миссию или статус военных инструкторов и советников, которые в первую очередь являются бойцами национальной гвардии американского штата Флорида. Он добавил, что безопасность военнослужащих является приоритетом для Пентагона и в случае чего их оперативно вывезут. Ранее Джон Кирби говорил, что в Пентагоне уверены в отсутствии намерений у России ослаблять угрозу военного «вторжения» на территорию Украины. Он заверил, что за этим в Америке пристально следят.