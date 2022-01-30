В Москве парни спасли девушку из окна горящей квартиры. Видео

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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, жилой дом, пожар, возгорание, многоквартирный дом
Пожар начался на девятом этаже (архивное фото) Фото:

В Москве соседи спасали людей из окон горящей квартиры. Видео сняли очевидцы произошедшего.

Возгорание началось 29 января на девятом этаже многоэтажки на Дорожной улице. Люди выбирались из горящей квартиры через окна с помощью соседей, передает Пятый канал.

По предварительной информации, три человека пострадали, двое из них попали в реанимацию с ожогами. Из здания эвакуировали 12 человек. Жители дома и спасатели разыскивают героев, чтобы поблагодарить их за спасение людей.

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В Москве соседи спасали людей из окон горящей квартиры. Видео сняли очевидцы произошедшего. Возгорание началось 29 января на девятом этаже многоэтажки на Дорожной улице. Люди выбирались из горящей квартиры через окна с помощью соседей, передает Пятый канал. По предварительной информации, три человека пострадали, двое из них попали в реанимацию с ожогами. Из здания эвакуировали 12 человек. Жители дома и спасатели разыскивают героев, чтобы поблагодарить их за спасение людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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