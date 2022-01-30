Пожар начался на девятом этаже (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве соседи спасали людей из окон горящей квартиры. Видео сняли очевидцы произошедшего.

Возгорание началось 29 января на девятом этаже многоэтажки на Дорожной улице. Люди выбирались из горящей квартиры через окна с помощью соседей, передает Пятый канал.

По предварительной информации, три человека пострадали, двое из них попали в реанимацию с ожогами. Из здания эвакуировали 12 человек. Жители дома и спасатели разыскивают героев, чтобы поблагодарить их за спасение людей.