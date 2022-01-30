Посол Украины отрицает заявления об ухудшении отношений с США

31 января 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Отношения США и Украины находятся на самом высоком уровне, заявила Оксана Маркарова Фото: Александр Мамаев © URA.RU Между Украиной и США не ухудшились отношения из-за разногласий по сведениям о вторжении России, которые вызвали у украинцев панику. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью телеканалу CBS. «Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один», — заявила Оксана Маркарова, передает ТАСС. Она добавила, что отношения Украины и США находятся на самом высоком уровне. Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский призвал население не паниковать из-за угрозы войны, так как она существует уже восемь лет. Тем временем в США называют сроки наступления России на Украину. Телеканал CNN сообщил, между Украиной и США растет напряженность. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Между Украиной и США не ухудшились отношения из-за разногласий по сведениям о вторжении России, которые вызвали у украинцев панику. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью телеканалу CBS. «Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один», — заявила Оксана Маркарова, передает ТАСС. Она добавила, что отношения Украины и США находятся на самом высоком уровне. Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский призвал население не паниковать из-за угрозы войны, так как она существует уже восемь лет. Тем временем в США называют сроки наступления России на Украину. Телеканал CNN сообщил, между Украиной и США растет напряженность.