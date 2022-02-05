Захарова обвинила США в поддержке Deutsche Welle

06 февраля 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Мария Захарова назвала DW пропагандистской машиной НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle из-за того, что это «натовская пропагандистская машина». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. «То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — натовская пропагандистская машина в действии», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса, который осудил решение России закрыть московский офис DW. Также Мария Захарова поинтересовалась, когда Госдепартамент выпустит доклад о фейковых публикациях агентства Bloomberg. Она упомянула, что про RT он уже выпустил, хотя фактов так и не было найдено. В полночь с пятницы на субботу Bloomberg опубликовал новость о начале вторжения России на Украину. Позже агентство признала заметку ошибочной и удалило ее. В заявлении американского издания написано, что позже будет выяснена причина такого проступка. По словам члена комитета ГД по безопасности и противодействия коррупции Адальби Шхагошева, Bloomberg уже не в первый раз так «ошибается». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle из-за того, что это «натовская пропагандистская машина». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. «То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — натовская пропагандистская машина в действии», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса, который осудил решение России закрыть московский офис DW. Также Мария Захарова поинтересовалась, когда Госдепартамент выпустит доклад о фейковых публикациях агентства Bloomberg. Она упомянула, что про RT он уже выпустил, хотя фактов так и не было найдено. В полночь с пятницы на субботу Bloomberg опубликовал новость о начале вторжения России на Украину. Позже агентство признала заметку ошибочной и удалило ее. В заявлении американского издания написано, что позже будет выяснена причина такого проступка. По словам члена комитета ГД по безопасности и противодействия коррупции Адальби Шхагошева, Bloomberg уже не в первый раз так «ошибается».