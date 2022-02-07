CNN: Зеленский сорвал встречу с Бербок из-за «Северного потока—2»

08 февраля 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

В Европе и Киеве начинают считать Германию союзником России, а не Запада, сообщил Джейк Таппер по словам источника Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая была намечена на 7 февраля, из-за того, что она не подтвердила готовность Германии отказаться от газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» РФ на Украину. Об этом заявил журналист телеканала CNN Джейк Таппер, ссылаясь на источник, близкий к украинскому правительству. «Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Владимир Зеленский отменил сегодняшнюю встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, потому что министр не стала говорить, что ФРГ откажется от газопровода „Северный поток — 2“ даже в случае вторжения России», — написал Джейк Таппер в Twitter. По словам его источника, второй причиной для отмены встречи послужил отказ Германии в оказании какой-либо военной помощи Киеву. Он добавил, что официально было заявлено, что встреча не состоялась из-за ошибок в расписании, однако источник уверяет, что это произошло преднамеренно. «Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию больше как союзника России, нежели Запада», — отметил источник журналиста. Ранее сообщалось, что встреча Анналены Бербок и Владимира Зеленского не состоялась. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит искать «политический сигнал» в отмене встречи, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая была намечена на 7 февраля, из-за того, что она не подтвердила готовность Германии отказаться от газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» РФ на Украину. Об этом заявил журналист телеканала CNN Джейк Таппер, ссылаясь на источник, близкий к украинскому правительству. «Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Владимир Зеленский отменил сегодняшнюю встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, потому что министр не стала говорить, что ФРГ откажется от газопровода „Северный поток — 2“ даже в случае вторжения России», — написал Джейк Таппер в Twitter. По словам его источника, второй причиной для отмены встречи послужил отказ Германии в оказании какой-либо военной помощи Киеву. Он добавил, что официально было заявлено, что встреча не состоялась из-за ошибок в расписании, однако источник уверяет, что это произошло преднамеренно. «Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию больше как союзника России, нежели Запада», — отметил источник журналиста. Ранее сообщалось, что встреча Анналены Бербок и Владимира Зеленского не состоялась. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит искать «политический сигнал» в отмене встречи, пишет RT.