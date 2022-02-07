07 февраля 2022

CNN: Зеленский сорвал встречу с Бербок из-за «Северного потока—2»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
В Европе и Киеве начинают считать Германию союзником России, а не Запада, сообщил Джейк Таппер по словам источника Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая была намечена на 7 февраля, из-за того, что она не подтвердила готовность Германии отказаться от газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» РФ на Украину. Об этом заявил журналист телеканала CNN Джейк Таппер, ссылаясь на источник, близкий к украинскому правительству.

«Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Владимир Зеленский отменил сегодняшнюю встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, потому что министр не стала говорить, что ФРГ откажется от газопровода „Северный поток — 2“ даже в случае вторжения России», — написал Джейк Таппер в Twitter. По словам его источника, второй причиной для отмены встречи послужил отказ Германии в оказании какой-либо военной помощи Киеву.

Он добавил, что официально было заявлено, что встреча не состоялась из-за ошибок в расписании, однако источник уверяет, что это произошло преднамеренно. «Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию больше как союзника России, нежели Запада», — отметил источник журналиста.

Ранее сообщалось, что встреча Анналены Бербок и Владимира Зеленского не состоялась. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит искать «политический сигнал» в отмене встречи, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая была намечена на 7 февраля, из-за того, что она не подтвердила готовность Германии отказаться от газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» РФ на Украину. Об этом заявил журналист телеканала CNN Джейк Таппер, ссылаясь на источник, близкий к украинскому правительству. «Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Владимир Зеленский отменил сегодняшнюю встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, потому что министр не стала говорить, что ФРГ откажется от газопровода „Северный поток — 2“ даже в случае вторжения России», — написал Джейк Таппер в Twitter. По словам его источника, второй причиной для отмены встречи послужил отказ Германии в оказании какой-либо военной помощи Киеву. Он добавил, что официально было заявлено, что встреча не состоялась из-за ошибок в расписании, однако источник уверяет, что это произошло преднамеренно. «Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию больше как союзника России, нежели Запада», — отметил источник журналиста. Ранее сообщалось, что встреча Анналены Бербок и Владимира Зеленского не состоялась. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит искать «политический сигнал» в отмене встречи, пишет RT.
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