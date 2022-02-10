Депутат Госдумы: пенсионеры в РФ питаются, как бездомные собаки. «Еле концы с концами сводят»

10 февраля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Пожилые люди в России питаются на 200 рублей в день, уверен депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Хуже всего в России приходится пенсионерам: они едят всего на 200 рублей в день и живут в бедности и нищете. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Николай Арефьев. «Пенсионеры питаются на уровне бездомной собаки в приюте — на 200 рублей в день. У более 50% населения, способных что-то откладывать, лежит не более 100 тысяч рублей. Большая часть из них — пенсионеры, которые на всякий случай гробовые кладут, потому что у детей никаких накоплений нет, еле концы с концами сводят», — заявил он в беседе с NEWS.ru . Арефьев, комментируя результаты опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», что на накопления большинство россиян проживет не более трех месяцев, также отметил, что среднедушевой доход в России для почти 50% населения составляет менее 19 тысяч рублей. И с этих денег ничего нельзя отложить — все средства уходят на оплату коммунальных услуг и оплату кредитов. Ранее 62% опрошенных заявил заявили, что при потере дохода прожили бы на сбережения не более трех месяцев. 19% респондентам хватило бы накоплений на максимум на полгода. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Хуже всего в России приходится пенсионерам: они едят всего на 200 рублей в день и живут в бедности и нищете. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Николай Арефьев. «Пенсионеры питаются на уровне бездомной собаки в приюте — на 200 рублей в день. У более 50% населения, способных что-то откладывать, лежит не более 100 тысяч рублей. Большая часть из них — пенсионеры, которые на всякий случай гробовые кладут, потому что у детей никаких накоплений нет, еле концы с концами сводят», — заявил он в беседе с NEWS.ru. Арефьев, комментируя результаты опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», что на накопления большинство россиян проживет не более трех месяцев, также отметил, что среднедушевой доход в России для почти 50% населения составляет менее 19 тысяч рублей. И с этих денег ничего нельзя отложить — все средства уходят на оплату коммунальных услуг и оплату кредитов. Ранее 62% опрошенных заявил заявили, что при потере дохода прожили бы на сбережения не более трех месяцев. 19% респондентам хватило бы накоплений на максимум на полгода.