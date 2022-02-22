Путин: от чего зависят действия российских войск в ДНР и ЛНР

Введение российских войск на территорию Донецкой и Луганской народных республик зависит от конкретной ситуации, складывающейся в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».
«Во-первых, я не сказал, что наши войска вот сейчас прямо пойдут туда после нашей с вами встречи здесь. Второе: предсказывать конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», — сказал Путин.
Введение российских войск на территорию Донецкой и Луганской народных республик зависит от конкретной ситуации, складывающейся в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Во-первых, я не сказал, что наши войска вот сейчас прямо пойдут туда после нашей с вами встречи здесь. Второе: предсказывать конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», — сказал Путин. Путин ранее обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить использовать российскую армию в Донбассе. Сенаторы поддержали просьбу президента. По словам Путина, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны в Донбассе.