Экс-глава МИД Австрии признала бесполезность санкций ЕС против РФ

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
В Евросоюзе ввели санкции против России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективны, потому что в истории есть примеры стран, не менявших свои действия под давлением санкций. С таким заявлением выступила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

«В качестве дипломата, журналиста и преподавателя я наблюдала, как Ирак, Иран и Сербия находились под санкциями. Во всех трех случаях я заметила, что поведение акторов этих стран под экономическим давлением не менялось. Американская сторона неоднократно пыталась поменять „плохое поведение“ государств, изменив там с помощью санкций обстановку», — сказала Карин Кнайссль «Известиям».

По ее словам, Иран после введения санкций продолжил работу над ядерной программой. В Сербии ограничения привели к развитию контрабанды и черного рынка. Кнайссль отметила, что в таких условиях население начинает еще больше поддерживать правительство и санкции приводят к сплоченности людей.

Ранее все страны Евросоюза выступили за введение санкций в отношении России. Ограничения затронули экономический сектор, в том числе Евросоюз ввел санкции в отношении семи российских банков и отключил для них Swift. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Также Евросоюз запретил поставлять, передавать и экспортировать евро в Россию, сообщает «Ридус». В санкционный список ЕС попали также некоторые чиновники и бизнесмены РФ, пишет RT.

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Санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективны, потому что в истории есть примеры стран, не менявших свои действия под давлением санкций. С таким заявлением выступила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайссль. «В качестве дипломата, журналиста и преподавателя я наблюдала, как Ирак, Иран и Сербия находились под санкциями. Во всех трех случаях я заметила, что поведение акторов этих стран под экономическим давлением не менялось. Американская сторона неоднократно пыталась поменять „плохое поведение“ государств, изменив там с помощью санкций обстановку», — сказала Карин Кнайссль «Известиям». По ее словам, Иран после введения санкций продолжил работу над ядерной программой. В Сербии ограничения привели к развитию контрабанды и черного рынка. Кнайссль отметила, что в таких условиях население начинает еще больше поддерживать правительство и санкции приводят к сплоченности людей. Ранее все страны Евросоюза выступили за введение санкций в отношении России. Ограничения затронули экономический сектор, в том числе Евросоюз ввел санкции в отношении семи российских банков и отключил для них Swift. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Также Евросоюз запретил поставлять, передавать и экспортировать евро в Россию, сообщает «Ридус». В санкционный список ЕС попали также некоторые чиновники и бизнесмены РФ, пишет RT.
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