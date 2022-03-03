Экс-глава МИД Австрии признала бесполезность санкций ЕС против РФ

В Евросоюзе ввели санкции против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективны, потому что в истории есть примеры стран, не менявших свои действия под давлением санкций. С таким заявлением выступила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

«В качестве дипломата, журналиста и преподавателя я наблюдала, как Ирак, Иран и Сербия находились под санкциями. Во всех трех случаях я заметила, что поведение акторов этих стран под экономическим давлением не менялось. Американская сторона неоднократно пыталась поменять „плохое поведение“ государств, изменив там с помощью санкций обстановку», — сказала Карин Кнайссль «Известиям».

По ее словам, Иран после введения санкций продолжил работу над ядерной программой. В Сербии ограничения привели к развитию контрабанды и черного рынка. Кнайссль отметила, что в таких условиях население начинает еще больше поддерживать правительство и санкции приводят к сплоченности людей.

Ранее все страны Евросоюза выступили за введение санкций в отношении России. Ограничения затронули экономический сектор, в том числе Евросоюз ввел санкции в отношении семи российских банков и отключил для них Swift. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Также Евросоюз запретил поставлять, передавать и экспортировать евро в Россию, сообщает «Ридус». В санкционный список ЕС попали также некоторые чиновники и бизнесмены РФ, пишет RT.

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