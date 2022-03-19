Милиция ДНР: сотни украинских солдат сложили оружие

19 марта 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

За сутки на сторону ДНР перешли 15 украинских военнослужащих, сообщили в Народной милиции Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала спецоперации РФ на сторону Донецкой народной республики добровольно перешли 265 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Народная милиция ДНР. За последние сутки добровольно сложили оружие 15 украинских солдат. «Не желая отдавать свою жизнь, пятнадцать украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону Народной милиции ДНР. С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 265 военнослужащий ВСУ, из них находятся в медицинских учреждениях, им оказывается квалифицированная помощь», — сообщается на официальном сайте Народной милиции ДНР. В ведомстве посоветовали остальным украинским военным также сдаваться в плен. В Народной милиции ДНР сообщили, что за последние сутки было уничтожено 48 противников и три огневых точки. Ранее в мессенджере Telegram появился специальный бот «Перейти на сторону ДНР». Он предназначен для украинских военных, готовых добровольно перейти на сторону Донецкой и Луганской народных республик, а также России. С помощью бота солдаты могут получить все необходимую для этого информацию. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С начала спецоперации РФ на сторону Донецкой народной республики добровольно перешли 265 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Народная милиция ДНР. За последние сутки добровольно сложили оружие 15 украинских солдат. «Не желая отдавать свою жизнь, пятнадцать украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону Народной милиции ДНР. С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 265 военнослужащий ВСУ, из них находятся в медицинских учреждениях, им оказывается квалифицированная помощь», — сообщается на официальном сайте Народной милиции ДНР. В ведомстве посоветовали остальным украинским военным также сдаваться в плен. В Народной милиции ДНР сообщили, что за последние сутки было уничтожено 48 противников и три огневых точки. Ранее в мессенджере Telegram появился специальный бот «Перейти на сторону ДНР». Он предназначен для украинских военных, готовых добровольно перейти на сторону Донецкой и Луганской народных республик, а также России. С помощью бота солдаты могут получить все необходимую для этого информацию. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.