Росгвардия уничтожила группу националистов и цех с боеприпасами

Спецназовцы РФ уничтожили очередной стратегический объект Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецназовцы Росгвардии уничтожили диверсионную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области. О ходе спецоперации сообщили на официальном сайте Национальной гвардии РФ.

«Чтобы не спугнуть диверсантов, засаду организовали в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство. Благодаря грамотным действиям сапера Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена», — сообщается на сайте ведомства. По сведениям Росгвардии, информацию о местонахождении диверсантов российские военные узнали от жителей украинского населенного пункта.

Помимо этого, сотрудникам спецназа удалось обнаружить цех по производству боеприпасов в Киевской области. Стратегический объект был уничтожен вместе с оборудованием, передает пресс-служба ведомства.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Вооруженные силы РФ исправно справляются с поставленными задачами. Так, армия РФ ударом по аэродрому Васильков в Киевской области вывела из строя Центр оповещения и управления авиацией и ПВО воздушных сил Украины. Помимо этого, ВС РФ удалось уничтожить крупные топливные хранилища, снабжавшие ресурсами группировки нацбатальонов Украины, сообщает RT.