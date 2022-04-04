Росгвардия уничтожила группу националистов и цех с боеприпасами

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Спецназовцы РФ уничтожили очередной стратегический объект Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецназовцы Росгвардии уничтожили диверсионную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области. О ходе спецоперации сообщили на официальном сайте Национальной гвардии РФ.

«Чтобы не спугнуть диверсантов, засаду организовали в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство. Благодаря грамотным действиям сапера Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена», — сообщается на сайте ведомства. По сведениям Росгвардии, информацию о местонахождении диверсантов российские военные узнали от жителей украинского населенного пункта.

Помимо этого, сотрудникам спецназа удалось обнаружить цех по производству боеприпасов в Киевской области. Стратегический объект был уничтожен вместе с оборудованием, передает пресс-служба ведомства.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Вооруженные силы РФ исправно справляются с поставленными задачами. Так, армия РФ ударом по аэродрому Васильков в Киевской области вывела из строя Центр оповещения и управления авиацией и ПВО воздушных сил Украины. Помимо этого, ВС РФ удалось уничтожить крупные топливные хранилища, снабжавшие ресурсами группировки нацбатальонов Украины, сообщает RT.

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Спецназовцы Росгвардии уничтожили диверсионную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области. О ходе спецоперации сообщили на официальном сайте Национальной гвардии РФ. «Чтобы не спугнуть диверсантов, засаду организовали в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство. Благодаря грамотным действиям сапера Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена», — сообщается на сайте ведомства. По сведениям Росгвардии, информацию о местонахождении диверсантов российские военные узнали от жителей украинского населенного пункта. Помимо этого, сотрудникам спецназа удалось обнаружить цех по производству боеприпасов в Киевской области. Стратегический объект был уничтожен вместе с оборудованием, передает пресс-служба ведомства. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Вооруженные силы РФ исправно справляются с поставленными задачами. Так, армия РФ ударом по аэродрому Васильков в Киевской области вывела из строя Центр оповещения и управления авиацией и ПВО воздушных сил Украины. Помимо этого, ВС РФ удалось уничтожить крупные топливные хранилища, снабжавшие ресурсами группировки нацбатальонов Украины, сообщает RT.
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