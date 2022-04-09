Кадыров призвал украинских боевиков сдаться в плен. «Жалкое зрелище»

09 апреля 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Кадыров призвал украинских боевиков сдаться в плен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал военных ВСУ сдаться в плен. По его словам, солдаты украинской армии «представляют из себя жалкое зрелище». «Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен. <…> Воспользуйтесь шансом и тогда сможете в конечном итоге вернуться к своим семьям. Или для вас важнее принести себя в жертву ради нацистской идеологии?», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни рассказал, что его армия взяла пленных националистов в городе Рубежное. «Представляют из себя жалкое зрелище. Худые, голодные, измученные страхом и отчаянием», — описал их Кадыров. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине 24 февраля. Главные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. В различных СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей. Так ВСУ обстреляли школу в городе Рубежное (ДНР) во время эвакуации людей, а также храм в селе Варваровка (ЛНР) во время молебна. В пятницу украинские националисты ударили ТРК «Точка-У» по Краматорску во время эвакуации мирных жителей, напоминает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал военных ВСУ сдаться в плен. По его словам, солдаты украинской армии «представляют из себя жалкое зрелище». «Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен. <…> Воспользуйтесь шансом и тогда сможете в конечном итоге вернуться к своим семьям. Или для вас важнее принести себя в жертву ради нацистской идеологии?», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни рассказал, что его армия взяла пленных националистов в городе Рубежное. «Представляют из себя жалкое зрелище. Худые, голодные, измученные страхом и отчаянием», — описал их Кадыров. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине 24 февраля. Главные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. В различных СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей. Так ВСУ обстреляли школу в городе Рубежное (ДНР) во время эвакуации людей, а также храм в селе Варваровка (ЛНР) во время молебна. В пятницу украинские националисты ударили ТРК «Точка-У» по Краматорску во время эвакуации мирных жителей, напоминает RT.