Военный Широкорад назвал города, где ВСУ могут взорвать химзаводы

11 апреля 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

В Лисичанске, Рубежном и Горловке находятся основные химзаводы ЛДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут устроить провокации в виде взрывов химических заводов в Лисичанске, Рубежном (ЛНР) и Горловке (ДНР). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный специалист Александр Широкорад. «Сейчас идут бои за Лисичанск, Рубежное, это граница между Малороссией и Россией, потому что там находится огромное количество химических заводов. Не исключены провокации ВСУ и особенно нацбатов — могут взорвать какое-то хранилище аммиака или хлора. Особенно в Лисичанске, в Горловке находится порядка 20-ти таких химических заводов, построенных еще в советское время. И объявят они виновными русских, назовут это актом геноцида украинского народа», — объяснил Александр Широкорад. Спикер подчеркнул, что подобная катастрофа может принести много жертв. «Если там устроить какую-то катастрофу, то будет много жертв среди мирного населения. Взрыв завода — это страшная вещь. Нацисты могут сделать такую провокацию, так как эти люди — фанатики вседозволенности, они дошли до того, что им все можно, им все равно. Если бы в Мариуполе были химзаводы, они наверняка бы и их пустили в ход», — отметил Широкорад. В беседе с URA.RU бывший депутат Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев добавил, что провокация в виде взрывов химических заводов в ЛНР и ДНР также нужна, чтобы сподвигнуть НАТО к действиям на Украине. «Мы все слышали заявление, что НАТО вмешается в ситуацию на Украине в том случае, если Россия якобы применит химическое оружие. Для Киева это сверхзадача — создать некую провокацию, похожую на ту, которую они организовали в Буче, в Краматорске. Понятно, что им людей не жалко, чем больше погибнет, тем лучше, чтобы дать возможность НАТО открыто вмешаться в этот конфликт», — заявил он. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, целью ее является защитить людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 3 апреля появились сведения о «массовых убийствах» в Буче с обвинением российских военных. Минобороны РФ назвали произошедшее провокацией. 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, а 9 апреля в результате обстрела была взорвана цистерна с азотной кислотой в городе Рубежное. Ранее украинские военные перед отступлением подорвали цистерну с соляной кислотой на предприятии «Заря». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

ВСУ могут устроить провокации в виде взрывов химических заводов в Лисичанске, Рубежном (ЛНР) и Горловке (ДНР). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный специалист Александр Широкорад. «Сейчас идут бои за Лисичанск, Рубежное, это граница между Малороссией и Россией, потому что там находится огромное количество химических заводов. Не исключены провокации ВСУ и особенно нацбатов — могут взорвать какое-то хранилище аммиака или хлора. Особенно в Лисичанске, в Горловке находится порядка 20-ти таких химических заводов, построенных еще в советское время. И объявят они виновными русских, назовут это актом геноцида украинского народа», — объяснил Александр Широкорад. Спикер подчеркнул, что подобная катастрофа может принести много жертв. «Если там устроить какую-то катастрофу, то будет много жертв среди мирного населения. Взрыв завода — это страшная вещь. Нацисты могут сделать такую провокацию, так как эти люди — фанатики вседозволенности, они дошли до того, что им все можно, им все равно. Если бы в Мариуполе были химзаводы, они наверняка бы и их пустили в ход», — отметил Широкорад. В беседе с URA.RU бывший депутат Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев добавил, что провокация в виде взрывов химических заводов в ЛНР и ДНР также нужна, чтобы сподвигнуть НАТО к действиям на Украине. «Мы все слышали заявление, что НАТО вмешается в ситуацию на Украине в том случае, если Россия якобы применит химическое оружие. Для Киева это сверхзадача — создать некую провокацию, похожую на ту, которую они организовали в Буче, в Краматорске. Понятно, что им людей не жалко, чем больше погибнет, тем лучше, чтобы дать возможность НАТО открыто вмешаться в этот конфликт», — заявил он. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, целью ее является защитить людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 3 апреля появились сведения о «массовых убийствах» в Буче с обвинением российских военных. Минобороны РФ назвали произошедшее провокацией. 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, а 9 апреля в результате обстрела была взорвана цистерна с азотной кислотой в городе Рубежное. Ранее украинские военные перед отступлением подорвали цистерну с соляной кислотой на предприятии «Заря».