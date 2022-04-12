Власти РФ продляют на три года истекающие водительские права

12 апреля 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Водителям из РФ не придется менять водительские права ближайшие три года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Срок действия ряда водительских удостоверений граждан РФ продлится на три года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Изменение коснется российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года», — цитирует Мишустина telegram-канал Правительства РФ. Помимо этого, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, добавил премьер-министр. По его словам, соответствующие меры направлены на снижение нагрузки на граждан, предпринимателей и организации, а также на сокращение издержек, связанных с прохождением разрешительных процедур. Ранее в России было разработано несколько пакетов антикризисных мер поддержки граждан. Соответствующие решения были приняты правительством РФ в связи с усилившимся санкционным давлением западных стран на РФ. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств начали вводить ограничения на фоне спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные санкции направлены на отмену России, как государства. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Срок действия ряда водительских удостоверений граждан РФ продлится на три года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Изменение коснется российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года», — цитирует Мишустина telegram-канал Правительства РФ. Помимо этого, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, добавил премьер-министр. По его словам, соответствующие меры направлены на снижение нагрузки на граждан, предпринимателей и организации, а также на сокращение издержек, связанных с прохождением разрешительных процедур. Ранее в России было разработано несколько пакетов антикризисных мер поддержки граждан. Соответствующие решения были приняты правительством РФ в связи с усилившимся санкционным давлением западных стран на РФ. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств начали вводить ограничения на фоне спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные санкции направлены на отмену России, как государства.