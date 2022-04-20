Минобороны РФ обнародовало новый список погибших и раненых в ВСУ

20 апреля 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Значительные потери понесла Нацгвардия Украины, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ сообщило о значительных потерях среди военных Первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины имени Дорошенко. Российское военное ведомство обнародовало новые данные о погибших солдатах ВСУ. «Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027) (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве сообщили о значительном числе украинских военных, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести. В обнародованных документах были упомянуты ФИО, даты рождения, воинские звания, должности, обстоятельства смерти и места нахождения тел. Минобороны РФ ранее сообщило, что Украина потеряла 23 367 человек из числа военнослужащих. Ведомство также отмечало, что многие солдаты дезертировали. Большое количество военнослужащих ВСУ также было ранено или пропало без вести. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь Донбассу, где ВСУ в течение 8 лет обстреливали мирных граждан. Обстрелы велись системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Кроме того, после начала спецоперации украинская сторона продолжила атаки территорий Донбасса. Стало известно и об нападении националистов на российские села. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Минобороны РФ сообщило о значительных потерях среди военных Первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины имени Дорошенко. Российское военное ведомство обнародовало новые данные о погибших солдатах ВСУ. «Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027) (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве сообщили о значительном числе украинских военных, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести. В обнародованных документах были упомянуты ФИО, даты рождения, воинские звания, должности, обстоятельства смерти и места нахождения тел. Минобороны РФ ранее сообщило, что Украина потеряла 23 367 человек из числа военнослужащих. Ведомство также отмечало, что многие солдаты дезертировали. Большое количество военнослужащих ВСУ также было ранено или пропало без вести. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь Донбассу, где ВСУ в течение 8 лет обстреливали мирных граждан. Обстрелы велись системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Кроме того, после начала спецоперации украинская сторона продолжила атаки территорий Донбасса. Стало известно и об нападении националистов на российские села.