Мишустин дал месяц на создание аналога AppStore и Google Play

21 апреля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин дал распоряжение Минцифры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские разработчики должны создать отечественную экосистему наподобие AppStore и Google Play. Такое поручение Минцифры дал председатель правительства Михаил Мишустин. «Иностранные платформы — App Store и Google Play — могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения. У нас есть все возможности для создания [подобных сервисов]. Минцифры должно обеспечить завершение этой работы к 1 июня», — отметил он во время отчета в Госдуме, информация об этом содержится на официальном сайте правительства России. App Store и Google Play ранее удалили часть приложений, ранее доступных для скачивания, в том числе Альфа-Банк и «Сбербанк Онлайн». Это произошло после объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие санкции. С российского рынка ушли некоторые иностранные производители одежды, товаров для дома и другие компании. Ограничения были наложены также и на деятельность части банков РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские разработчики должны создать отечественную экосистему наподобие AppStore и Google Play. Такое поручение Минцифры дал председатель правительства Михаил Мишустин. «Иностранные платформы — App Store и Google Play — могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения. У нас есть все возможности для создания [подобных сервисов]. Минцифры должно обеспечить завершение этой работы к 1 июня», — отметил он во время отчета в Госдуме, информация об этом содержится на официальном сайте правительства России. App Store и Google Play ранее удалили часть приложений, ранее доступных для скачивания, в том числе Альфа-Банк и «Сбербанк Онлайн». Это произошло после объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие санкции. С российского рынка ушли некоторые иностранные производители одежды, товаров для дома и другие компании. Ограничения были наложены также и на деятельность части банков РФ.