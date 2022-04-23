Зеленский заявил, что Киев начал работать с предложениями России

Киев работает над ответом России на предложение по урегулированию на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Они [Россия] передали месседжи, ответы на коммюнике [проект договора об урегулировании на Украине], с ними наши группы работают», — сказал Зеленский на пресс-конференции передает РИА «Новости». Ранее в Кремле заявляли, что Россия передала Украине проект соглашения с ясными выработанными формулировками. Теперь Москва ждет ответа от Киева.
Киев работает над ответом России на предложение по урегулированию на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Они [Россия] передали месседжи, ответы на коммюнике [проект договора об урегулировании на Украине], с ними наши группы работают», — сказал Зеленский на пресс-конференции передает РИА «Новости». Ранее в Кремле заявляли, что Россия передала Украине проект соглашения с ясными выработанными формулировками. Теперь Москва ждет ответа от Киева. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимой для защиты жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако они не принесли значительного результат. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. В МИД РФ сообщили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.